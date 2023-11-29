وصول شحنات جديدة من الدولار إلى العراق.. استوردتها المصارف العراقية

2023-11-29 13:23:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر في البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء (29 تشرين الثاني 2023)، عن وصول شحنات "الدولار" لمطار بغداد الدولي والمستوردة من قبل المصارف العراقية.

واكد المصدر لـ “بغداد اليوم"، "توالي وصول شحنات الدولار من خلال مطار بغداد الدولي والمستوردة من قبل المصارف العراقية لتلبية طلبات الزبائن".

وأوضح أنه "من المؤمل وصول شحنات اضافية خلال الايام القليلة القادمة".

وفي (15 تشرين الثاني 2023)، كشف مصدر حكومي، عن اصدار البنك المركزي موافقات رسمية لثلاثة مصارف أهلية لاستيراد الدولار الأمريكي.

وقال المصدر لـ “بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي أصدر موافقات رسمية لثلاثة مصارف اهلية عراقية لاستيراد الدولار الامريكي لتلبية حاجة زبائنها من هذه العملة وبمبالغ تصل الى (100) مليون دولار علما ان شحنة أحد المصارف قد وصلت فعليا للعراق".

واوضح المصدر أنه "هناك طلبات من مصارف اخرى في طريقها للتقديم للبت فيها من قبل البنك المركزي العراقي".

وأكد أن "المصرف العراقي للتجارة (التي بي آي) يجري مناقشات مهمة حاليًا مع عدة شركات دولية لنقل مبالغ تصل الى 120 مليون دولار وهي في طريقها للإنجاز خلال الايام القليلة القادمة".