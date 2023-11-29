2023-11-29 13:24:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أظهرت بيانات صينية، يوم الأربعاء، أن العراق جاء في المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري النفط إلى الصين خلال العام 2023.

وأظهر جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق صدر نفطاً إلى الصين خلال العام الحالي بمعدل يومي بلغ 1.03 مليون برميل وهو بذلك جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر للصين".

وبين الجدول أن "روسيا احتلت المرتبة الأولى كأكبر مصدر للنفط للصين حيث بلغ ما صدرته معدل 1.84 مليون برميل يومياً، تليها السعودية ثانياً حيث صدرت 1.52 مليون برميل في اليوم".

وأشار إلى أن "ماليزيا جاءت رابعاً بمعدل بلغ 960 ألف برميل يومياً، وصادرات ماليزيا هي معظمها تكون من الخام الإيراني، وجاءت الإمارات خامساً بمعدل 730 ألف برميل يومياً".

وبحسب الجدول فإن "عمان جاءت سادساً بمعدل 660 ألف برميل يومياً، وجاءت البرازيل سابعاً بمعدل 650 ألف برميل يومياً، وأنغولا ثامناً بمعدل 520 ألف برميل، والكويت تاسعاً بمعدل 430 ألف برميل يومياً".

وتابع الجدول "الولايات المتحدة الأمريكية جاءت عاشراً بمعدل 250 ألف برميل يومياً، وقطر بالمرتبة 11 بمعدل 190 ألف برميل، والكونغو بالمرتبة 12 بمعدل 150 ألف برميل يومياً".