مستشار صيني يصف العراق بأنه "أكبر" وجهة استثمارية لبلاده

2023-11-29 13:34:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرّح مستشار السفارة الصينية في بغداد شيوي هايفنغ، يوم الأربعاء، أن العراق يُعد أكبر وجهة استثمارية لبلاده.

وقال هايفنغ في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى السفارة الصينية في بغداد، إن العراق بلد غني بالطاقة المتمثلة بالنفط والغاز، ومن الطبيعي أن مجال الطاقة مصدر جذب أكبر نسبيا للاستثمارات الصينية، ويتماشى مع التنوع الصناعي في العراق

وأضاف أن العراق بوضعه الحالي يتمكن من استقطاب الاستثمارات الصينية المتزايدة في المجالات الجديدة في البلاد.