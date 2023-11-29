2023-11-29 14:14:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق النائب المستقل سجاد سالم، اليوم الأربعاء (29 تشرين الثاني 2023)، على تصويت مجلس الوزراء على عدد من الدرجات الخاصة للحصول على صفة الأصالة بدلا من الوكالة.

وقال سالم، لـ"بغداد اليوم"، ان "خطوة مجلس الوزراء جاءت من أجل تثبيت المحاصصة وتقاسم المغانم ما بين بعض الكتل السياسية المتنفذة، خصوصاً وإن هذا التصويت اقتصر على أسماء مدعومة سياسياً وجاءت للمنصب بفضل المحاصصة والمصالح الحزبية".

وأضاف، ان "هذا القرار أكيد جاء تحت ضغوطات سياسية واتفاقات سياسية لتثبيت بعض رؤساء الدرجات الخاصة، حتى لا تخسر تلك الأحزاب والكتل هذه المناصب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً ان عملية الاختيار تمت دون النظر للكفاءة وبعيدا عن كل معايير اختيار أصحاب الدرجات الخاصة".

وصوّت مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية يوم امس الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، على عدد من الدرجات الخاصة وأرسلها إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها والحصول على صفة الأصالة بدل الوكالة، قبل تاريخ 30-11-2023 الذي وضعه مجلس النواب في الموازنة.

وصوت المجلس على كل من عبد الاله النائلي رئيس مؤسسة الشهداء، وحسين السلطاني رئيس مؤسسة السجناء، وحيدر الشمري لرئاسة ديوان الوقف الشيعي، فضلا عن مشعان الخزرجي لرئاسة ديوان الوقف السني، وعزت صابر وكيل وزارة النفط، وماهر حماد وكيل وزير التخطيط".

كما شمل التصويت كل من، غسان المحمدي وكيل وزير التجارة، وعادل كريم كاك وكيل وزير للكهرباء، فضلا عن عبد الحمزة الطفيلي وكيل وزير كهرباء، ومتين الجادري وكيل الإعمار، وسامي المسعودي رئيس هيئة الحج والعمرة، وسمير سلمان مستشار وزارة البيئة.