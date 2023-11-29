عمليات نينوى توضح.. وزير: موكبي تعرض لإطلاق نار من قبل قوة أمنية

2023-11-29 14:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد البدراني، يوم الأربعاء، أن موكبه تعرض لإطلاق نار من قبل قوة أمنية في إحدى نقاط التفتيش بمحافظة نينوى، فيما أوضحت قيادة عمليات المحافظة طبيعة ما جرى.

وقال البدراني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن موكبه تعرض لإطلاق نار خلال مروره بنقطة تفتيش "سيطرة العقرب" جنوب مدينة الموصل، وأن وزير الداخلية وجهّ بفتح تحقيق بالحادث.

وأوضح البدراني أنه "تم الاتصال بوزير الداخلية وإبلاغه بالتجاوز الذي حصل على موكب الوزير والمتمثل إطلاق النار من قبل أحد أفراد نقطة التفتيش"، مؤكداً أن "لا صحة لما ادعته القيادات الأمنية حول وجود موكب مجهول دخل عبر سيطرة البراري والتي تم إبلاغها بأن الموكب يتبع لوزير الثقافة".

وتابع "الموكب كان بمهمة رسمية قادماً من بغداد لاستقبالي داخل الموصل، وكاميرات المراقبة وثقت عدم وجود أي تجاوز للموكب على أي أحد وبشهادة مدير شؤون السيطرات الذي استغرب وجود إطلاق نار من أحد أفراد نقطة التفتيش".

وأكد الوزير أن "القيادات الامنية لم تكن على اطلاع مباشر على الموضوع ولم تكلف نفسها حتى بالاستفسار عن الحادثة"، لافتاً إلى "وجود تضارب بين تصريح قائد عمليات نينوى حول إبلاغهم عن دخول الموكب من سيطرة البراري وكلام مدير السيطرات بأن الموكب دخل من البراري دون التعريف عن عائديته وتجواله في القاطع".

وشدد البدراني على أن "موكب الوزير ملتزم داخل المدينة بعدم تشغيل الصافرات والامتثال للإشارات المرورية فضلاً عن عدم سماحه لحمايته بدخول المؤسسات الرسمية بأسلحتهم أو التجاوز على أحد".

من جانبه، نفى قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبد رمضان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تعرض موكب وزير الثقافة لإطلاق نار، مؤكداً أن أفراداً من حمايته تجاوزوا على نقطة تفتيش والوزير لم يكن متواجداً ضمن الموكب.

وأضاف "برقية وردت إلينا بوصول موكب وزير الثقافة والآثار عبر سيطرة الشهيد سبهان شرقي الموصل عبر طريق أربيل وفعلاً دخل الموكب برفقة الوزير في الساعة 7:45 مساءً".

وأوضح رمضان "معلومات أخرى وردتنا عن تجاوز موكب الوزير لسيطرة البراري مدخل المحافظة الجنوبي للقادمين من بغداد ولم يمتثلوا للسيطرة"، مضيفاً "العمليات وجهت مدير شؤون السيطرات بالتواجد في سيطرة العقرب جنوب الموصل ولدى وصول الموكب تم إيقافهم وادعوا أنه موكب الوزير وحين طلب الضابط مشاهدة الوزير ليتأكد من صحة كلامهم حدثت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى شجار".

وأكد قائد العمليات "تمت السيطرة على الوضع وفتح تحقيق بالموضوع لمحاسبة المقصرين من أفراد الحماية".