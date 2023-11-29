البنك المركزي: انخفاض معدل التضخم في العراق وبلغ 3.7% في آب
2023-11-29 14:40:03 - المصدر: الفرات نيوز
البنك المركزي يفصح اتجاهات التضخم في العراق والدول المجاورة والعربية
- انخفاض معدل التضخم قياساً بالعام الماضي
- العراق حقق استقراراً سعرياً مقارنة بالدول المجاورة والعربية التي وصل التضخم فيها إلى مرتبتين أو ثلاث مراتب عشرية
- التضخم في العراق بلغ قرابة (3.7%) شهر آب 2023
- ذلك جاء على الرغم من ارتفاع التضخم في دول الشريك التجاري للعراق وحسب الأهمية النسبية لتلك الدول في تجارتها معه وهي كل من إيران وتركيا بنسبة (46%)، (57%) على التوالي
- هذا يعكس نجاح أدوات سياسة البنك المركزي في تحقيق الاستقرار السعري والحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة