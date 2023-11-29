2023-11-29 14:40:03 - المصدر: الفرات نيوز

البنك المركزي يفصح اتجاهات التضخم في العراق والدول المجاورة والعربية

- انخفاض معدل التضخم قياساً بالعام الماضي

- العراق حقق استقراراً سعرياً مقارنة بالدول المجاورة والعربية التي وصل التضخم فيها إلى مرتبتين أو ثلاث مراتب عشرية

- التضخم في العراق بلغ قرابة (3.7%) شهر آب 2023

- ذلك جاء على الرغم من ارتفاع التضخم في دول الشريك التجاري للعراق وحسب الأهمية النسبية لتلك الدول في تجارتها معه وهي كل من إيران وتركيا بنسبة (46%)، (57%) على التوالي

- هذا يعكس نجاح أدوات سياسة البنك المركزي في تحقيق الاستقرار السعري والحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة