2023-11-29 14:52:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير في مجال الطيران فارس الجواري، اليوم الأربعاء (29 تشرين الثاني 2023)، عن أهمية فصل ادارة المطارات عن سلطة الطيران المدني وربطها بوزارة النقل.

وقال الجواري، لـ"بغداد اليوم"، ان "قرار مجلس الوزراء بفصل ادارة المطارات عن سلطة الطيران المدني وربطها بوزارة النقل، حقق مطلبًا رئيسيًا وأساسيًا من متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني icao والذي من خلاله سيساعد سلطة الطيران المدني العراقي على اجتياز برنامج التدقيق المفروض من الايكاو usoap، وهي خطوة اصلاحية حقيقية تمكن الطيران المدني العراقي من تصحيح مساره".

وبين الخبير في مجال الطيران ان "قرار مجلس الوزراء، يوم أمس، سيمكن الطيران المدني العراقي من مراقبة عمل المطارات وشركات الطيران وغيرها للعمل وفق اللوائح والمعايير الدولية في تقديم الخدمات للمسافرين، وهذا القرار اكيد سوف يحسن الخدمات في المطارات بشكل كبير، وسيكون له فوائد مالية إضافية في تعزيز إيرادات خزينة الدولة".

ووافق مجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء،(28 تشرين الثاني 2023)، على فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل شركة الخدمات الملاحية.