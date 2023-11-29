انخفاض بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

2023-11-29 16:34:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيً الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 156500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 157500 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 157500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 155500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156900 دينار مقابل 100 دولار.