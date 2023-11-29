وزير التربية يفتتح أول مكتبة قانونية إلكترونية متخصصة في مبنى الوزارة

2023-11-29 16:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

تزامنًا مع إسبوع الثقافة والمكتبة العالمية، إفتتح معالي وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري المكتبة القانونية الإلكترونية المتخصصة الأولى في مقر مديرية الشؤون القانونية/مبنى وزارة التربية بحضور مستشار دولة رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية السيدة سناء الموسوي،اليوم.

وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة تفردها بضم التشريعات المنشورة في صحيفة الوقائع العراقية من عام 1922_ 2022 وجميع قرارات هيئة الرأي والتعليمات الخاصة بوزارة التربية تماشياً مع التوجه الحكومي نحو تفعيل الانظمة الإلكترونية، فمن خلالها سيتسنى للمواطنين الدخول والاطلاع على القوانين الإدارية والتربوية كافة، مشيرا الى ان الجبوري أثنى على الجهود المبذولة من قبل لجنة العمل التطوعي في المديرية ومساهمتها في إثراء الوعي القانوني لدى المجتمع من خلال الكتب والمجلدات القيمة التي إحتوتها المكتبة الإلكترونية.