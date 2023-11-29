وفد من رئاسة إقليم كوردستان يزور القنصلية الفلسطينية في أربيل ويؤكد موقفه الداعم والمتضامن 

2023-11-29 16:57:57 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل زار وفد من رئاسة إقليم كوردستان برئاسة رئيس ديوان الرئاسة فوزي حرير يزور القنصلية الفلسطينية بأربيل واجتمع مع القنصل، نظمي حزوري، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث أكد الوفد باسم رئيس الإقليم #نيجيرفان_بارزاني وقوف الإقليم مع الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ودعم حل الدولتين، كما بارك الذكرى السنوية الـ12 للافتتاح القنصلية العامة الفلسطينية في إقليم كوردستان