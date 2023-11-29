2023-11-29 17:00:04 - المصدر: الفرات نيوز

- الشمري: لا صحة لسرور رئيس الوزراء "محمد شياع السوداني" لقرار إزاحة الحلبوسي.

- الشمري: الحكومة مصرة على إجراء الإنتخابات والتي يجب أن تكون في بيئة آمانة ومستقرة.

- الشمري: لن تسمح الحكومة بعرقلة الإنتخابات المحلية ولاشيء فوق الدولة.

- الشمري: جمهور التيار الصدري منضبط وهو يمضي بالتوجيه.

- الشمري: السيد مقتدى الصدر واعي ويستحضر الواقع العراقي وهو حريص على وحدة الدولة وأمنها.

- الشمري: دعوة الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء للقوى السياسية السنية بإن لا يكون رئيس البرلمان القادم ديكور.

- الشمري: يوم السبت أو الأحد من الأسبوع المقبل قد يتم عقد جلسة البرلمان.

- الشمري: هناك مفاوضات مستمرة مع الجانب الأميركي بدأت منذ أشهر حول التواجد الأميركي في العراق وتم التوصل إلى تفاهمات عديدة حول الغطاء الجوي والبري في العراق وطبيعة التواجد الأمريكي وصولًا لتشكيل لجنة تحدد الموعد النهائي لانسحاب المستشارين الأمريكان.



- الشمري: الحكومة العراقية رفضت الحجج الأمريكية أثر استهدافها قطعات الح/شد/ الشعبي.

- الشمري: لن يستمر الدولار بالصعود بشكل مستمر والدولة تعمل على تقوية الدينار.

- الشمري: خلال الفترة وجيزة سيكون الدينار أقوى وسنشهد إنهيار السوق السوداء.

- حكومة السوداني ستفي بإلتزاماتها بخصوص كشف قتلة المتظاهرين ومعاقبتهم.

- قامت الحكومة بتشكيل لجنة الأمر الديواني التي أعلن عنها قبل أسابيع والتي ستعمل على محاسبة الجناة ومعالجة الوضع القانوني لشهداء التظاهرات وغلق الباب على المتاجرين بهذا الملف.