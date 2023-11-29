مستشار السوداني: لن يستمر الدولار بالصعود والدولة تعمل على تقوية الدينار

2023-11-29 17:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استبعد فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استمرار صعود سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

وقال الشمري في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، "لن يستمر الدولار بالصعود بشكل مستمر والدولة تعمل على تقوية الدينار، وخلال فترة وجيزة سيكون الدينار أقوى وسنشهد إنهيار السوق السوداء" حسب قوله.

ولفت الى، ان "الحكومة مصرة على إجراء الإنتخابات المحلية التي يجب أن تكون في بيئة آمانة ومستقرة، ولن تسمح الحكومة بعرقلة الإنتخابات ولاشيء فوق الدولة".

وقال الشمري، ان "جمهور التيار الصدري منضبط وهو يمضي بالتوجيه، والسيد مقتدى الصدر واعٍ، ويستحضر الواقع العراقي وهو حريص على وحدة الدولة وأمنها".

وأضاف، ان "دعوة الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء للقوى السياسية السنية بإن لا يكون رئيس البرلمان القادم (ديكور)".

وتوقع الشمري "عقج جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان "يوم السبت أو الأحد من الأسبوع المقبل".

ولفت الى ان "هناك مفاوضات مستمرة مع الجانب الأمريكي بدأت منذ أشهر حول التواجد الأمريكي في العراق وتم التوصل إلى تفاهمات عديدة حول الغطاء الجوي والبري في العراق وطبيعة التواجد الأمريكي وصولًا لتشكيل لجنة تحدد الموعد النهائي لانسحاب المستشارين الأمريكان".

وأكد الشمري، ان "الحكومة العراقية رفضت الحجج الأمريكية أثر استهدافها قطعات الحشد الشعبي" في جرف النصر شمالي بابل الأسبوع الماضي.

وشدد على ان "حكومة السوداني ستفي بإلتزاماتها بخصوص كشف قتلة المتظاهرين ومعاقبتهم" مشيرا الى ان "الحكومة، قامت بتشكيل لجنة الأمر الديواني التي أعلن عنها قبل أسابيع التي ستعمل على محاسبة الجناة ومعالجة الوضع القانوني لشهداء التظاهرات وغلق الباب على المتاجرين بهذا الملف".