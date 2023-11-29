2023-11-29 18:30:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استعرضت غرفة تجارة ديالى، اليوم الأربعاء (29 تشرين الثاني 2023)، وجود 3 ايجابيات لاستيراد الدولار من الخارج إلى العراق، مشيرة الى ان البنك المركزي اعترف رسميا بوجود السوق الموازي وتأثيره.

وقال رئيس غرفة تجارة ديالى محمد التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اعطاء البنك المركزي بعض المصارف الضوء الاخضر لاستيراد الدولار لسد الطلب الداخلي خطوة بالاتجاه الصحيح وتحمل في مضمونها 3 ايجابيات ابرزها خلق عرض اكبر وسد حاجة الزبائن بوتيرة اكثر مرونة"، متوقعا بان "الدولار سيشهد انخفاضا بشكل تدريجي بعد وصول المزيد من الشحنات".

وأضاف، ان "التقييد الامني حول آليات بيع الدولار ضمن السوق الموازي اثبتت عدم جدواها وكانت سببا في رفع الاسعار اكثر من مرة"، لافتا الى ان "الخطوة تعكس اعترافا حكوميا بالسوق الموازي ودوره المؤثر في رسم بورصة بيع وشراء الدولار".

واشار الى ان "ازمة الدولار ستبقى قائمة والفرق بين الرسمي والموازي سينخفض لكن ليس بمستوى التقارب بشكل كبير لان جزء كبير من الاستيرادات تاتي من خارج المنصة لتجار وشركات ما يعني بان السوق الموازي سيبقى يعاني من الضغط".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر في البنك المركزي العراقي، عن وصول شحنات "الدولار" لمطار بغداد الدولي والمستوردة من قبل المصارف العراقية.

واكد المصدر لـ “بغداد اليوم"، "توالي وصول شحنات الدولار من خلال مطار بغداد الدولي والمستوردة من قبل المصارف العراقية لتلبية طلبات الزبائن".

وأوضح أنه "من المؤمل وصول شحنات اضافية خلال الايام القليلة القادمة".

وكان البنك المركزي العراقي قد وجه المصارف بتلبية المتطلبات المنصوص عليها من الدولار بالسعر الرسمي، اما باقي الطلبات من الدولار فتتم وفقا للعرض والطلب، وهو مايعني رفع الحظر عن التداول في الدولار، وجعله مسموحا في السوق الموازي.