2023-11-29 18:49:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الاربعاء (29 تشرين الثاني 2023)، عن نسبة عودة العوائل النازحة الى مناطقها الاصلية وعدد الذين لايزالون كنازحين.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "نسبة العودة الى المناطق بلغت 85% في عموم العراق"، مشيرا الى انه "لم يتبقى سوى 15% من النازحين لم يعودوا وهم القاطنون في مخيمات اقليم كردستان، والبالغة اعدادهم 35 الف و500 عائلة والمتبقين مندمجين في المجتمعات".





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