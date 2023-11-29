هزات ارتدادية".. أمسية شعرية تجمع الشعراء السوريين والعراقيين في أربيل (صور)"

2023-11-29 18:50:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتضنت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أمسية شعرية للشاعر السوري سامر كحل.

وأقيمت الأمسية في البيت الثقافي بأربيل بمشاركة العديد من الفنانين والمتذوقين للشعر والأدب من العراق وسوريا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، الذي حضر فعاليات الأمسية، إن "هذه الامسية الشعرية جاءت بمناسبة صدور مجموعة شعرية جديدة للشاعر تحت عنوان (هزات ارتدادية )".

من جهتها قالت الإعلامية هدى العاني التي شاركت في الأمسية، لوكالة شفق نيوز، إن الشاعر عرض من خلال اشعار نثرية، أسماها "الومضات" العديد من الصور الشعرية التي تحدث فيها عن الحياة بمعانٍ مختلفة اضافة الى اقامة جلسة نقاشية من قبل المشاركين.