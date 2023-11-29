2023-11-29 18:51:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تدخل منافسات دوري نجوم العراق للمحترفين، غداً الخميس (29 تشرين الثاني 2023)، صراعًا جديًا مع انطلاق الجولة 6 من البطولة، حيث تقام في اليوم الافتتاحي 3 مباريات على ملاعب السليمانية والكوت وزاخو.

ويستضيف نوروز منافسه كربلاء في مواجهة متكافئة، يبحث من خلالها أصحاب الأرض إلى مواصلة النتائج الإيجابية بعد أن حقق الانتصار على أمانة بغداد (2-0).

ويطمح مدرب نوروز ولي كريم إلى كسب العلامة الكاملة والتقدم بسلم الترتيب، إذ يقف بالمركز السابع برصيد 7 نقاط.

وبالمقابل، يحاول كربلاء تصحيح مساره بعد سلسلة من التعثرات وآخرها التعادل مع القاسم (1-1)، فيما يحاول حيدر عبودي مدرب الضيوف، تجاوز عقبة منافسه رغم اللعب خارج الديار.

ويحتل كربلاء الموقع العاشر برصيد 6 نقاط جمعها من انتصار وحيد، و3 تعادلات مع هزيمة واحدة.

البحث عن الصدارة

تجري المباراة الثانية بين الكرخ وضيفه دهوك، في مواجهة تبدو الأفضلية للضيوف، عقب المستويات المبهرة التي يقدموه، علاوة على النتائج الكبيرة التي حققها خلال الجولات الماضية.

وفاز دهوك في 3 مباريات جعلته يقفز إلى وصافة الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر القوة الجوية، ويمتلك صقور الجبال فرصة للارتقاء مؤقتًا للصدارة في حال تحقيق الانتصار.

ويسعى الكرخ إلى تحسين موقعه والقفز إلى مواقع المقدمة إثر تراجعه إلى المركز ال13، ولم يتمكن أحمد عبد الجبار مدرب الكرخ من كسب المواجهات إلا في واحدة فقط.

وقررت لجنة المسابقات نقل المواجهة إلى ملعب الكوت الأولمبي بدلاً من الكرخ.

طموح مشترك

تختتم مباريات اليوم الأول بلقاء زاخو والقاسم الذي يحتضنه ملعب زاخو الدولي.

ويتطلع زاخو إلى تعزيز انتصاراتهم بعد هزيمة أربيل بالجولة الماضية بديربي كردستان، وعبور القاسم هذه المرة من أجل التقدم في لائحة الترتيب.

ويمتلك زاخو الذي يشرف على تدريبه القطري طلال البلوشي، 6 نقاط من فوز وحيد و 3 تعادلات وهزيمة.

وبالجهة المقابلة، تلقى القاسم دفعة معنوية بعد القرار الذي صدر مؤخرًا من قبل لجنة الانضباط بمنحه 3 نقاط واعتباره فائزًا على نفط البصرة بسبب مخالفة إدارية من الخصم وإشراكه لاعبًا غير مسجل بكشوفات المباراة.

هذه النقاط الثلاث الجديدة، جعلت الضيوف يطمعون بحصد العلامة الكاملة من زاخو، رغم صعوبة المواجهة وإقامتها أمام حشد جماهيري متوقع أن يزيد عن الـ 30 ألفًا.











