حصيلة أمنية في الكرخ.. عجلات مخالفة وأسلحة ومتسولين

2023-11-29 19:50:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الكرخ، اليوم الأربعاء، (29 تشرين الثاني 2023)، عن حصيلة أمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان لاعلام الشرطة تلقته "بغداد اليوم"، بان "مديرية نجدة بغداد الكرخ، عززت ممارساتها الامنية المسائية وتجوالها ضمن المحلات السكنية والشوارع والتقاطعات، واسفرت عن القبض على حائز مواد مخدرة و تنفيذ (7) أوامر قبض قضائية، وكذلك ضبط (13) عجلة عليها اشارة حجز".

كما ضبطت شرطة الكرخ "سلاحاً غير مرخص و361 دراجة نارية مخالفة و224 عجلة مخالفة والقبض على (20) متسولاً".



