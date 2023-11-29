اتحاد جدة يضع خطة جديدة لخطف صلاح

2023-11-29 20:01:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

لا يزال اتحاد جدة السعودي، يرغب في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعد فشل ضمه من ليفربول في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضي.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى يونيو/حزيران 2025، ويرغب اتحاد جدة في المحاولة مرة ثانية لضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يرغب الاتحاد في التعاقد مع جوليان وارد المدير الرياضي السابق لليفربول، الذي رحل عن قلعة أنفيلد الصيف الماضي.

ولعب وارد، دورا بارزا في ضم أليكسيس ماك أليستر الصيف الماضي، لكنه رحل عن منصبه بعد شهور قليلة من خلافته لمايكل إدواردز.

ويأمل اتحاد جدة في الاستفادة من سحره الخاص، لضم النجم المصري في الصيف المقبل.

يذكر أن صلاح سجل 12 هدفا وصنع 5 آخرين في 18 مباراة خاضها في جميع المسابقات رفقة ليفربول هذا الموسم.