أزمة "نفط أبيض" في كردستان مع حلول الشتاء.. الحصص القادمة من بغداد مجهولة المصير

2023-11-29 20:16:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-السليمانية

أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق كاوة عبد القادر، اليوم الأربعاء (29 تشرين الثاني 2023)، أن هناك أزمة كبيرة في محافظات الإقليم تتمثل في ارتفاع سعر مادة النفط الأبيض.

وقال عبد القادر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "على الرغم من إرسال حصة الإقليم من مادة النفط الأبيض من قبل الحكومة الاتحادية، إلا أن حكومة الإقليم والحكومات المحلية تماطل في توزيعها على المواطنين".

وأضاف أن "هنالك مخاوف كبيرة من استغلال حكومة الإقليم للحصة المرسلة من قبل بغداد ويتم بيعها بسعر مرتفع على المواطنين، رغم أن بغداد ترسلها بسعر رمزي مخفض للمواطنين".

وأشار إلى أن "حكومة الإقليم الحالية هي حكومة أزمات وتقودها أحزاب السلطة التي لاتريد تقديم الخدمات للمواطنين".

وفي وقت سابق، أعلن وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز، عزت صابر، موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد لخفض سعر النفط الابيض للمواطنين في إقليم كردستان بدءا من 1 كانون الأول المقبل، من 100 ألف دينار للبرميل إلى 50 ألف دينار للبرميل.

وتقوم وزارة النفط الاتحادية بتوزيع النفط الابيض الى العوائل بواقع 100 لتر لكل عائلة في الموسم الشتوي الواحد، وبينما يبلغ عدد عوائل كردستان قرابة 1.3 مليون عائلة، فهذا يعني ان كردستان يتطلب 130 مليون لتر بينما ينتج الاقليم قرابة 45 مليون لتر فقط اي مايسد 45% فقط من حاجة سكان الاقليم، بحسب احصاءات حكومية.

وبينما تبيع حكومة الاقليم برميل النفط الواحد على العوائل بـ100 ألف دينار، هو مايعني سعر اللتر الواحد اكثر من 600 دينار، فيما تبيعه الحكومة الاتحادية بباقي المحافظات بواقع 100 دينار للتر الواحد.







