طقس العراق.. أجواء باردة تستمر 3 أيام وحالات ماطرة بهذا الموعد

2023-11-29 20:22:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تشير توقعات الطقس في العراق، اليوم الأربعاء، إلى استمرار الأجواء الباردة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، فيما تتأثر البلاد بحالات ماطرة خلال النصف الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال الراصد الجوي، محمد علي، لوكالة شفق نيوز، عن آخر تحديثات الخرائط الجوية، إن "نماذج الطقس تشير إلى تأثر البلاد بحالات ماطرة خلال النصف الأول من شهر كانون الأول المقبل".

وتوقع علي، أن "تبدأ بوادر أولى الحالات الجوية يوم السبت المصادف 9 كانون الأول، وتصل ذروتها في اليوم التالي (الأحد)، ومن المتوقع أن تكون هذه الحالة أكثر شدّة وشمولية".

وأضاف، "أما الحالة الثانية، متوقع أن تبدأ يوم الأربعاء المصادف 13 كانون الأول، وتزداد حدتها وتصبح أكثر شمولية في اليوم الذي يليه (الخميس)".

وأشار إلى أن "الأجواء الباردة تستمر خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ومع بداية الأسبوع المقبل تعود الأجواء طبيعية ومعتدلة".