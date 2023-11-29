طالباني للقنصل الإيراني: مساع جدية لحل المشاكل مع بغداد في الرواتب والميزانية

2023-11-29 20:22:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، اليوم الأربعاء (29 تشرين الثاني 2023)، ان هناك مساعٍ جدية لحل المشاكل بين إقليم كردستان وبغداد فيما يتعلق بمسألة رواتب الموظفين وميزانية الإقليم.

وذكر بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، إن طالباني "استقبل القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل، وبحثا خلال اللقاء تطوير العلاقات بين الإقليم وإيران، وخصوصا المتعلقة منها بالجانب الاقتصادي، وفي هذا االسياق تم التطرق إلى آلية معالجة المعوقات التي تعترض عمل الشركات التجارية الإيرانية، وإجراء التسهيلات اللازمة لهم".

وأشار طالباني إلى، أن "الأقليم لديه فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين وفي كل القطاعات، وان حكومة الإقليم على استعداد لتقديم كل التسهيلات الضرورية للمستثمرين الأجانب".

وفي المقابل أعرب القنصل الإيراني العام في أربيل عن استعداد بلاده لتقديم التسهيلات للتجار العراقيين، وتقوية العلاقات التجارية بين إقليم كردستان وإيران .

وفي محور آخر من الاجتماع، تطرق الجانبان إلى المشاكل بين الإقليم وبغداد، وأوضح طالباني أن "هناك مساعٍ جدية لحل المشاكل بين الجانبين فيما يتعلق بمسألة رواتب الموظفين وميزانية الإقليم"، مؤكدا أن "المباحثات بهذا الخصوص لا تزال مستمرة".

ونوه إلى انه "يجب الإسراع بالاتفاق على حل مشكلة رواتب الموظفين، وأن تعي الحكومة الاتحادية أنه يجب إبعاد هذا الموضوع عن المشاكل الأخرى بين الإقليم وبغداد".

وفي موضوع انتخابات مجالس المحافظات، أعرب الجانبان عن أملهما أن تسير العملية الانتخابية في أجواء تسودها الاستقرار والطمانينة، وتكون نتائجها في صالح كل الشعب العراقي.

وفيما يتعلق بمدينة كركوك أعلن طالباني أنه "في الوقت الحالي هناك تمييز في التعامل مع مكونات مدينة كركوك، وأنه يجب أن تكون الظروف بعد الانتخابات مهيئة ليشعر جميع مكونات المدينة بالطمأنينة، وألا يتم تهميشهم وأن تقدم لهم الخدمات دون تمييز".