تسجيل 400 خرق للدعاية الانتخابية في محافظة عراقية.. والمفوضية تكشف اجراءاتها

2023-11-29 20:46:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت مفوضية الانتخابات في ديالى، اليوم الأربعاء (29 تشرين الثاني 2023)، تسجيل 400 خرق للدعاية الانتخابية خلال الأسابيع الماضية.

وقال مسوؤل شعبة الاعلام والاتصال في مفوضية ديالى سلام مهدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المفوضية جادة في متابعة ملف الدعاية الانتخابية في جميع اقضية ونواحي ديالى وتم تشكيل 41 فريق رصد ميداني يقوم بمتابعة مباشرة وعلى مدار الساعة لاي خروقات ترصد"، لافتا الى ان "الفرق ترسل لنا تقارير مع صور يتم رفعها الى بغداد بشكل مباشر".

واضاف، انه "حتى الان تم رصد 400 خرق للدعاية الانتخابية على مستوى ديالى ابرزها لصق البوسترات على الجزرات الوسطية والدوائر واعمدة الانارة"، لافتا الى انه "وفق القوانين يتم ابلاغ المرشح برفعها خلال 72 ساعة وبخلافه يتم فرض غرامات مالية".

واشار الى انه "لم يدون تعرض اي مرشح لاي تهديد"، لافتا الى ان "المفوضية تتابع عن كثب ملف الدعاية الانتخابية وترصد اي مخالفات".



