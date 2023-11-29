البيشمركة والجيش العراقي ينفذان عملية مشتركة في جبل قرة جوخ

2023-11-29 21:26:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان قواتها نفذت عملية مشتركة مع الجيش العراقي لتطهير شمال جبل قرة جوخ بالقرب من اربيل.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان العملية جرت مساء اليوم الأربعاء واشترك فيها اللواء 14 من قوات البيشمركة، بمشاركة الجيش العراقي في المنطقة، لافتا إلى أن المسح والتطهير شمل مناطق الفراغ الأمني بين الجانبين وتمت عملية بحث وتفتيش فيها.

واشار البيان الى ان الهدف من العملية هو المزيد من الاطمئنان لأمن واستقرار المنطقة والحفاظ على حياة المواطنين من تهديدات الإرهابيين.