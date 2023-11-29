السوداني في البصرة السبت لوضع حجر الأساس لطريق الفاو وافتتاح مؤتمر استثماري

2023-11-29 21:44:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (29 تشرين الثاني 2023) أن رئيس الوزراء محمد السوداني، سيزور محافظة البصرة السبت المقبل.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان السوداني "سيضع خلال الزيارة القصيرة حجر الأساس لمشروع طريق الفاو وافتتاح مؤتمر استثماري".

وكانت حكومة البصرة أعلنت خلال الأيام الماضية عن قرب إحالة مشروع طريق الفاو للتنفيذ" واصفة إياها "بالطريق الستراتيجي والمهم".



