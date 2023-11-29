2023-11-29 23:30:04 - المصدر: العربي الجديد

استهدفت طائرة مسيَّرة تركية، اليوم الأربعاء، نقطة عسكرية مشتركة لقوات النظام السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في محيط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي. وأدى الهجوم إلى مقتل عدد من عناصر "قسد" ومليشيات تابعة للنظام السوري برصاص مسلحين.

ووفقاً لمراسل "العربي الجديد"، فقد قصفت الطائرة المسيَّرة نقطة عسكرية في محيط مدينة تل بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية. يأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، حيث شهدت قرية كفر أنطوان، أمس، هجوماً مماثلاً.

إلى ذلك، قُتل عنصران من قوات "قسد" برصاص مسلحين مجهولين يرجح أنهم من مقاتلي العشائر، كانا يستقلان دراجة نارية على طريق الجسر في قرية درنج بريف دير الزور الشرقيّ، شرقيّ سورية.

كذلك قُتل عنصران من مليشيا "الدفاع الوطني" التابعة للنظام السوري خلال اشتباك مع عناصر تنظيم "داعش" في بادية السخنة شرقيّ حمص، تزامناً مع غارات جوية روسية على المواقع التي يرجَّح انتشار عناصر التنظيم فيها.

وذكرت شبكات محلية أن حالة من التوتر تسود بعض مناطق في دير الزور بعد مقتل قائد دوريات مليشيات "الدفاع الوطني" جرّاء دهسه من قبل عنصر من "الأمن العسكري"، التابع للنظام في بلدة المسرب بريف دير الزور.

وأكدت شبكة "نهر ميديا" وفاة القيادي في مليشيات "الدفاع الوطني" المدعو عبد الله شاهر الخرفان، الأمر الذي سبّب توتراً كبيراً، حيث وصلت تعزيزات من المليشيا إلى المنطقة، وبادر عناصرها الى إطلاق النار على عناصر من الأمن العسكري.



ولا ينظر النظام السوري بارتياح إلى نشاط مليشيا الدفاع الوطني بدير الزور وقائدها فراس الجهام الملقب بـ"العراقية"، حيث يعمل رغم تبعيته الشكلية لقوات النظام، على بناء قاعدة شعبية لنفسه، والتفرد في كثير من الأمور دون الرجوع لقنوات النظام، على غرار قائد "الدفاع المدني" في الحسكة عبد القادر الحمو الذي عمل النظام على تصفيته قبل أشهر قليلة نتيجة تمرده على تلك القوات.



ووثّق ناشطون في شبكة "مراسل الشرقية الرسمي" المحلية حالة من الاستنفار لدى مليشيا الدفاع الوطني عند المستشفى العسكري بدير الزور جراء خطأ طبي أدى إلى مقتل عنصر بصفوف المليشيا، حيث عمد أبناء عمومته من عشيرة البوسرايا إلى تطويق المستشفى مطالبين بالقصاص من الطبيب الذي سبّب وفاته.

وبث ناشطون في موقع "فرات بوست"، مقطعاً مصوراً يظهر تسليم "الفرقة الرابعة" التابعة للنظام دبابتين للمدعو حسن الغضبان، القيادي بمليشيات الدفاع الوطني، الذي وضعهما أمام مقره في حيّ هرابش.

مناورات وتعزيزات عسكرية شمال شرقيّ سورية

في الأثناء، أجرت قوات "التحالف الدولي" تدريبات عسكرية في قاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي، حيث سُمعت أصوات انفجارات في المنطقة ناتجة من تدريبات باستخدام الذخيرة الحية.

وفي سياق آخر، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات التحالف الدولي استقدمت أمس تعزيزات عسكرية إلى قواعدها في شمال شرق سورية، حيث هبطت طائرة شحن في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شماليّ الحسكة، لليوم الثاني على التوالي تحمل على متنها أسلحة متطورة، وصواريخ، ومعدات عسكرية ولوجستية.

يُشار إلى أن هذه التحركات تأتي في سياق تطورات الأوضاع في المنطقة، وتعكس استعدادات قوات التحالف لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

محاولة تهريب شحنة مخدرات

إلى ذلك، أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، نجاحها في إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات تحتوي على أكثر من نصف مليون حبة كبتاغون. كانت الشحنة قادمة من الأراضي السورية عبر المعبر الحدودي نصيب ــ جابر.

وأوضحت دائرة الجمارك الأردنية أن الكوادر الجمركية في مركز جمرك حدود جابر، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، نجحت في استهداف وتفتيش الشاحنة المشتبه فيها بناءً على معلومات استخبارية. وأسفر التفتيش الدقيق عن 565 ألف حبة من الكبتاغون المخدر، كانت مخبأة بشكل محكم داخل أرضية الشاحنة في مكان خاص أُعدَّ لهذه الغاية.