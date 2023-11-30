2023-11-30 00:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ردَّ المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كوردستان بيشوا هورماني، على المطالبة التي وجهها زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم إليها بشأن صرف رواتب ومستحقات الكوادر التدريسية في الإقليم.

وقال هورماني في بيان، إن "زعيم تيار الحكمة الوطني وجّه رسالة إلى حكومة إقليم كوردستان يدعوها فيها إلى صرف رواتب المعلمين"، مردفا بالقول: نحن نتفق تماما مع هذه الرسالة، لكنه يدرك أنه ليست حكومة كوردستان من لا تدفع الرواتب، بل هي الحكومة الاتحادية التي أوقفت رواتب المعلمين وجميع الموظفين في كوردستان بطريقة غير عادلة و ليست على استعداد لدفع الرواتب و حصة الاقليم من الموازنة.

ودعا المتحدث الحكيم إلى التوجه لبغداد و دعم إنهاء هذا الظلم، مؤكدا أن حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع واجباتها والتزمت بالاتفاقيات، لكننا لم تلتمس ذلك من الطرف المقابل .

وأضاف أنه عندما كانت الإيرادات في تحت سلطة حكومة إقليم كوردستان، كانت تدفع رواتب جميع موظفيها، لكن بعد تجفيف مصادر إيرادات الإقليم من قبل بغداد، ظهرت مشاكل الموظفين.

وتابع هورماني بالقول: نأمل من السيد الحكيم وكما ادى دور الصلح في السابق ان يدعو الأطراف العراقية كافة إلى عدم تجاهل الظلم الذي يتم ممارسته بحق موظفي إقليم كوردستان".