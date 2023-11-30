إصابة ضابط بجروح خطرة أثناء عملية القبض على متهم في بغداد

2023-11-30 07:28:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإصابة ضابط شرطة بجروح خطيرة أثناء عملية القبض على متهم شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن ضابطاً برتبة نقيب منسوب إلى مكافحة اجرام بغداد أصيب بجروح خطيرة، نتيجة تعرضه لثلاث رصاصات في مناطق متفرقة من الجسم أثناء تنفيذه ومفرزته واجب قبض بحق مطلوب بتهمة القتل ضمن منطقة حي اور، شرقي العاصمة.

وبين المصدر، ان تبادل اطلاق نار حدث بين المفرزة والمطلوب انتهت بالقبض على الاخير، مشيرا الى نقل الضابط الى المستشفى وحالته لاتخلو من الخطورة.