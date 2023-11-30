المعتقلون أكبر بـ30% من العام الماضي.. ما أسباب زيادة نشاط مكافحة المخدرات في العراق؟

2023-11-30 10:43:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

استعرضت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، عدة اسباب وراء زيادة نشاط مكافحة المخدرات خلال الشهرين الماضيين.

وقال عضو اللجنة دريد جمیل ایشوع، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومة الحالية بملف مكافحة المخدرات ولهذا هناك جهود امنية وعسكرية كبيرة تقوم بها الأجهزة الامنية بمختلف صنوفها لملاحقة ومتابعة مافيات المخدرات ومن يقف خلفها، وهناك اهداف نوعية تحققت في العمليات الأخيرة ضد تجار المخدرات".

وأضاف ایشوع ان "الحكومة وأجهزتها المختلفة تهتم كثيرا بملف مراقبة الحدود مع كافة دول الجوار لمنع استغلال أي ثغرة تسمح بدخول او خروج المخدرات"، مشيرا الى وجود "تطور نوعي كبير في عمل الأجهزة العراقية في كشف مافيات المخدرات المحلية والدولية، وهناك نجاحات كبيرة".

واوضح أنه "نعتقد ان المرحلة المقبلة سوف تشهد تطور اكبر في كشف الكثير من شبكات تجارة المخدرات المحلية والدولية، خصوصاً ان العراق ينسق بهذا الملف مع كافة دول المنطقة".

وبحسب مديرية مكافحة المخدرات فأن عدد المعتقلين بقضايا المخدرات خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي بلغ نحو من 13 الف معتقل، فيما تشير وزارة الداخلية الى ان عدد المعتقلين حتى الان بلغ اكثر من 17 الف معتقل، بالمقابل بلغ اجمالي المعتقلين بقضايا المخدرات في العام الماضي 2022، بلغ 14 الف معتقل بحسب احصائيات سابقة لوزارة الداخلية، مايعني ان نشاط مكافحة المخدرات وعدد المعتقلين بهذه القضايا خلال العام الحالي اكبر بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي.



