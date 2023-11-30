2023-11-30 10:53:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار الدولار أمام الدينار، اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، انخفاضا ملحوظا في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار الدولار انخفضت في بورصتيً الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 156,800 دينار مقابل 100 دولار".

واضاف، أن "أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 157,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 155,500 دينار مقابل 100 دولار".

وشهدت أسعار صرف الدولار، في الأسواق المحلية هذا الأسبوع استقرارا على ارتفاع، عند الـ 158 ألف دينار لكل 100 دولار.