الرئيس العراقي يزور الإمارات للمشاركة في (كوب 28)

2023-11-30 10:58:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غادر رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، البلاد متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية للمشاركة في أعمال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) والذي سينعقد في إمارة دبي.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة، أن رشيد سيحضر قمة الزعماء التي ستعقد يوم غد الجمعة 1 كانون الأول 2023، حيث سيلقي كلمة العراق خلال القمة.

ويرافق رئيس الجمهورية وفد حكومي رفيع المستوى ضم كلا من: وزير الخارجية فؤاد حسين، ومعالي وزير البيئة نزار ئاميدي وعددا من الخبراء والمستشارين.

ويُعقد COP28 في الفترة من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر في مدينة إكسبو دبي.

وسيكون المؤتمر محطة حاسمة، تتحد فيها جهود العالم حول العمل المناخي الفعّال وتقديم الحلول ما يتطلب التعاون بين المجتمع المدني والحكومات والصناعات وجميع قطاعات الاقتصاد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويُعد COP28 أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية في عام 2023، ويحظى بمتابعة واهتمام الكثيرين من كافة أنحاء العالم.

وبوصفه أكبر عملية لصنع القرار في العالم بشأن قضايا المناخ، فمن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 70.000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول، لبناء توافق في الآراء، وإحراز تقدم ملموس في العملية التفاوضية بين الأطراف والوفود، وآلاف المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والشركات والشباب والجهات المعنية، وغيرهم.

ويُعد مؤتمر الأطراف للمناخ، هيئة اتخاذ القرار الرئيسية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يجمع الأطراف الـ 198 التي وقعت على الاتفاقية، (197 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي) والمفاوضين التابعين لهم، وينعقد سنوياً منذ عام 1995، وتستضيف دولة الإمارات دورته الثامنة والعشرين.

وعُقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف (COP) في برلين بألمانيا، في مارس عام 1995، ويقع المقر الرئيسي للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بون.