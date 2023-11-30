2023-11-30 11:10:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، يوم الخميس، وتحركت في نطاق ضيق لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا، مع ترقب المستثمرين قراءة رئيسية للتضخم لتحديد ما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستأتي في وقت أقرب من المتوقع.

وبحلول الساعة 05:43 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2041.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو/ أيار يوم الأربعاء، ويتجه لتحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي. وجرى تداول المعدن الأصفر في نطاق حوالي خمسة دولارات يوم الخميس.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 2042.40 دولار للأوقية.

وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة وتوقعوا تباطؤ النمو واستمرار تراجع التضخم.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

ونزل مؤشر الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة XAG/USD

وفي المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.95 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 930.24 دولار. وهبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1023.42 دولار للأوقية.