جرار زراعي يودي بحياة رئيس ممرضين أقدم في ديالى

2023-11-30 11:16:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

لقى رئيس ممرضين أقدم مصرعه، اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، أثر انقلاب جرار زراعي كان يقوده قرب بحيرة حمرين شرقي السعدية بمحافظة ديالى.

وقال مدير ناحية السعدية، احمد الزركوشي لـ "بغداد اليوم"، إن "رئيس ممرضين أقدم في مستشفى جلولاء توفي متأثرا بإصابته بالبالغة أثر انقلاب جرار يقوده قرب بحيرة حمرين شرقي السعدية".

وأضاف، ان "الجثة نقلت الى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية" لافتا الى ان "الحادث يخضع حاليا للتحقيق وفق الاليات المعتمدة".

وتعد مستشفى جلولاء من أكبر مستشفيات مدن حمرين في ديالى والتي انشات قبل عقود لاستقبال المرضى من مختلف المناطق.

وفي (1 تشرين الأول 2023)، كشفت دائرة صحة ديالى، مصرع واصابة 2200 مدني في حوادث سير خلال عام 2023، مبينة أن حوادث السير في محافظة ديالى بارتفاع مستمر وهي تشكل حاليا أهم عوامل الضغط على المستشفيات الحكومية وخاصة ردهات الطوارئ التي تضطر للاستنفار عدة مرات خلال الأسبوع من اجل علاج حالات إصابة أغلبها حرجة تستدعي اجراء عمليات جراحية عدة لإنقاذ أرواح المدنيين.



