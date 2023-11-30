2023-11-30 11:37:28 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، أمراً وزارياً بتكليف عدد من الموظفين بإدارة المناصب العليا في الوزارة.

وبحسب وثيقة صادر من الوزارة وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "استنادا لأحكام المادة71 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 12 لسنة 2022 ولمقتضيات مصلحة العمل تقرر تكليف الذوات المدرجة اسمائهم وعناوين وظائفهم ودوائرهم ادناه للقيام بأعمال التشكيلات المؤشرة ازاء اسم كل منهم واعتبارا من تاريخ 1/12/2023 لحين البت بموضوع المكلفين الصادرة بشأنهم أوامر ديوانية بتكليفهم بأعمال الدائرة من قبل الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء".

أدناه نص الوثيقة:







