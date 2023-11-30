أكثر من مليار دولار.. العراق ثاني أكبر مستورد من تركيا خلال شهر

2023-11-30 11:44:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الخميس، أن العراق حل بالمرتبة الثانية بين الدول الأكثر إستيراداً من تركيا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مشيرة الى ارتفاع الصادرات و الواردات التركية بنسبة 0.2٪ و 1.1٪ على التوالي.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "صادرات تركيا لشهر تشرين الأول بلغت 22 ملياراً و 871 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7.4 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022"، مبينة أن "واردات تركيا في تشرين الأول سجلت 29 ملياراً و 390 مليون دولار، بأرتفاع 0.6٪، عن نفس الفترة من عام 2022".

وأضافت أن "العراق جاء ثانيا في صادرات تركيا لدول العالم خلال شهر تشرين الأول، بقيمة مليار و 322 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيسي للصادرات بمليار و 763 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثالثا بمليار و 254 مليون دولار، ومن ثم المملكة المتحدة رابعا بمليار و 115 مليون دولار، وجاءت إيطاليا خامسا بمليار و110 ملايين دولار"، مبينة أن "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 28.7٪ في تشرين الأول 2023".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.