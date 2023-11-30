أسعار الذهب تستقر ببغداد وترتفع في كوردستان

2023-11-30 11:50:38 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، بينما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 447 الف دينار، وسعر الشراء 443 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 417 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 413 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 450 الف دينار و460 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين420 الفاً و 430 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 515 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 475 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 455 ألف دينار، وعيار 18 بيع 395 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.