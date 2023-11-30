الكشف عن مشاريع صينية كبرى في العراق والسوداني يعد بجميع التسهيلات

2023-11-30 12:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل وفد شركة صينية

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، رئيس شركة شانغ شين الصينية، السيد زانغ جيمنغ والوفد المرافق له.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، امتلاك العراق الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، وهي متاحة أمام جميع المستثمرين، مشيراً إلى أن الحكومة ستقدم جميع التسهيلات التي تحتاجها الشركات الكبرى من مختلف الجنسيات.

وستقوم شركة شانغ شين، التي تعد من كبريات الشركات الصينية، وتمتلك استثمارات متعددة في مختلف بلدان العالم، بتنفيذ مشروع إنشاء مدينة صناعية متطورة في محافظة البصرة لصناعة وإنتاج الحديد، باستخدام الحديد الإسفنجي، كما أنها بصدد التعاقد لإنشاء مشروع خاص باستثمار الكبريت في العراق؛ بهدف تصديره إلى الخارج.

وتأتي هذه المشاريع ضمن توجهات الحكومة في استثمار الموارد الطبيعية والثروات المعدنية في جميع أنحاء العراق، وتنشيط القطاع الصناعي، الذي يمثل ركيزة في حُزم الإصلاح الاقتصادي الذي يشكل أولوية في البرنامج الحكومي.

