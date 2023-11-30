وزير العمل يوقف البحث الاجتماعي واصدار بطاقات للمستفيدين المشمولين بالحماية

2023-11-30 12:30:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه زير العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، بإيقاف العمل بالبحث وإصدار بطاقات للمستفيدين المشمولين بالحماية الاجتماعية لمنع حالات الابتزاز والاستغلال الانتخابي.

وذكر بيان لوزارة العمل تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير العمل وجه بإيقاف البحث الاجتماعي، وكذلك إيقاف اصدار بطاقات الكي كارد للمستفيدين المشمولين بالحماية الاجتماعية، لمنع أي حالة ابتزاز، أو استغلال هذا الملف انتخابيا من قبل بعض المرشحين."

وأضاف ان "هيئة الحماية الاجتماعية مستمرة في تقديم الخدمات، ولضمان انسيابية عملها، وابعادها عن الاستغلال الانتخابي تقرر إيقاف إجراءات البحث الاجتماعي، وإصدار بطاقات الكي كارد للمشمولين الجدد بالحماية الاجتماعية الى ما بعد الانتخابات".

وأشار الى ان "الوزارة فاتحت مفوضية الانتخابات بشأن سلوك بعض المرشحين، وانها ماضية في إقامة دعاوى على بعض المرشحين الذي يستغلون حاجة الناس، وخدمات الوزارة، لتحقيق مكاسب انتخابية، كما ستفاتح مفوضية الانتخابات بشأن سلوك بعض المرشحين لأخذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتابع الوزير وفقاً للبيان "ان هذه الإجراءات بالإضافة الى استمرار اغلاق منصة مظلتي مؤقت لحين انتهاء العملية الانتخابية وبعدها يتم استئناف البحث والاصدار".