2023-11-30 12:46:48 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

حددت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، نسبة خطر "داعش" في ثلاث محافظات، فيما اشارت الى وهم ما يسمى "الجيل الثالث".

واكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، أن "خطر خلايا داعش النائمة تقلص في 3 محافظات بنسبة 95% خلال 2023".

وقال الموسوي، إن" جهود وزارة الداخلية وتشكيلاتها في القضاء على خلايا داعش الارهابية مستمرة من خلال سلسلة محاور مهمة تعتمد بالأساس على الجهد الاستخباري الذي حقق نتائج كبيرة خلال 2023 من خلال رصد وتعقب خلايا مهمة وصولا الى تفكيكها واعتقال أبرز قادتها بعملية نوعية".

واضاف، أن" خطر خلايا داعش النائمة في محافظات ديالى كركوك وصلاح الدين تقلص بنسبة 95% خلال 2023 وهذا جهد أمني مميز لتشكيلات الداخلية".

وبشأن ما يسمى "الجيل الثالث"، أوضح الموسوي أن "التنظيم فقد جزء كبير من قياداته من خلال الضربات النوعية والحديث عن امكانيه قدرته على انشاء ما يعرف بالجيل الثالث وهم لأنه بالأساس يتقرب من نهايته".

وأقر الموسوي بأن "العشرات من ارهابيي داعش بينهم قيادات مهمة تم قتلهم خلال 2023 بعمليات نوعية جرت في عدة محافظات خلال 2023 "، لافتا الى أن "وزارته تحقق المزيد من الانجازات في تفكيك خلاياه النائمة".

وفي وقت سابق، كشف جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن حصيلة عملياته منذ بداية العام الجاري، موضحا أهمية التنسيق مع إقليم كردستان الذي أثمر عن تصعيد العمليات.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان لوكالة الانباء الرسمية: إن عمل الجهاز حاليا يتخلص بمهام متابعة وملاحقة مجاميع تنظيم داعش الإرهابي أينما تواجد".

هذه العمليات مبنية على رؤية وخطة أعدها الجهاز بإشراف رئيسه الفريق أول عبد الوهاب الساعدي تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بالضغط على بقايا فلول التنظيم الإرهابي ومنعه من القيام بأي عمليات تعكر صفو الأمن الذي تحقق في المحافظات كافة.

الخطة تستند أيضا إلى معلومات استخبارية دقيقة وقراءة مسبقة لواقع المناطق التي يتواجد فيها هذا التنظيم وأفضت هذه الخطة إلى تنفيذ الجهاز منذ بداية العام بحدود 250 مهمة بتكتيكات مختلفة.

وأغلب هذه العمليات تركزت في القاطع الشرقي بمناطق محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين وتوسعت لمناطق غرب الأنبار لملاحقة بقايا التنظيم الإرهابي وهي مناطق معروفة بوعورتها وتضاريسها المعقدة.

وتضمنت حصيلة العمليات مقتل 45 إرهابيٍا والقبض على 110 آخرين بينهم قيادات للتنظيم الإرهابي خاصة في مناطق صلاح الدين وكركوك.