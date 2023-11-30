2023-11-30 13:20:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتبر وزير الصحة في إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي، يوم الخميس، الاقليم أنه ليس فقط مركزاً علاجياً لأجزاء أخرى من العراق، بل هو أيضا مركز طبي وعلمي.

وقال البرزنجي في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في المؤتمر العلمي للأطباء الجراحين العالميين الذي انعقد في اربيل، إن اقليم كوردستان حالياً له مكانة علمية على الخارطة الطبية وخريطة العالم من ناحية الطب له مكانة في مجال الجراحة، مضيفا أنه في الأشهر الأخيرة، أصبح عدد من أطباء حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة أعضاء في كلية الجراحين الأمريكية، مما يعني أن إقليم كوردستان ليس منفصلاً عن العلوم والمعلومات الطبية.

وأردف بالقول، إن الجراحين في إقليم كوردستان يتمتعون بالخبرة والقدرة الطبية التي يثق بها المواطنون ونأمل أن يبذل أطباؤنا المزيد من الجهود في مساعدة أولئك المواطنين أكثر".

وتابع إن قدرة الأطباء الكورد إن لم نقل أكثر فإنها لا تقل عن إمكانية الأطباء الآن إقليم كوردستان ليس فقط مركزاً للعلاج لأجزاء أخرى من العراق، بل أيضاً مركزاً طبياً وعلمياً.