الذهب يتراجع قبل صدور بيانات اقتصادية في امريكا واوروبا

2023-11-30 13:39:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، وسط ترقب صدور بيانات اقتصادية هامة في أمريكا ومنطقة اليورو.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق اليوم، كما من المقرر أن تلقي رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد كلمة على هامش قمة منعقدة في ألمانيا اليوم.

وفي أميركا، من المقرر صدور بيانات مؤشر التضخم المفضل لدى الفدرالي، كما من المقرر الكشف عن بيانات طلبات إعانة البطالة، إذ من المتوقع أن تؤثر تلك البيانات على قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن معدل الفائدة في وقت لاحق من الشهر المقبل.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفدرالي أشاروا إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وسط توقعات بتباطؤ النمو واستمرار تراجع التضخم، إذ يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.

أما في الصين، فكشفت بيانات الإنتاج الصناعي انكماش النشاط لثاني شهر على التوالي عند 49.4 في نوفمبر تشرين الثاني، مقابل توقعات عند 49.7.

أما على صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.24% إلى 2042.1 دولار للأونصة، ويتجه المعدن لتسجيل المكاسب الشهرية الثانية على التوالي.







