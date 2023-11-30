2023-11-30 14:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – السليمانية

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي آرام عثمان، اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، أن أزمة الدولار فاقمت من مشكلات إقليم كردستان، فيما باتت الأسواق "مشلولة".

وقال عثمان في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "أزمة الدولار لها أعباء في محافظات الإقليم أكبر من المحافظات الأخرى، بسبب كون محافظات كردستان تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة جدا".

وأضاف، أن "أسواق الإقليم أصبحت شبه مشلولة بسبب عدم وجود سيولة مالية لدى المواطنين، وبالتالي عمليات الشراء توقفت إلا للحاجات الضرورية".

وتابع أن "الأزمة في الإقليم مستمرة منذ سنوات بسبب عدم صرف رواتب الموظفين، وأيضا ارتفاع معدلات الضرائب"، مشيرا الى ان "أزمة الدولار جاءت لتنسف حركة الأسواق وتجعلها مشلولة".

ويواجه اقليم كردستان ازمة مالية كبيرة تجعله عاجزا عن دفع رواتب موظفيه، بعد توقف تصدير نفط كردستان عبر تركيا، في الوقت الذي ينظر الاقليم الى بغداد بوصفها مسؤولة عن توفير رواتب الموظفين ودعم اربيل بكافة احتياجاتها المالية.

وفي وقت سابق، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، أن "الوفد الكردي الحكومي الذي زار بغداد الاثنين الماضي طالب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأمرين".

وأضاف، أن "الطلب الأول يتمثل في تنفيذ اتفاق الموازنة وإرسال حصة الإقليم كاملة من الموازنة، أما الأمر الآخر فيتمثل بإرسال مبلغ 3 رواتب المتبقية من السنة الحالي، وهي رواتب تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول".

وأشار كريم إلى أن "السوداني وافق على إرسال 700 مليار دينار لكل شهر من الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، بشرط أن يصوت على هذا المقترح مجلس الوزراء، وعلى الأكثر فأن هذا الموضوع سيعرض على المجلس في جلسته القادمة من الأسبوع المقبل".

وكان فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد استبعد "استمرار صعود سعر صرف الدولار مقابل الدينار".

وقال الشمري في تصريح صحفي، امس الأربعاء، تابعته "بغداد اليوم"، "لن يستمر الدولار بالصعود بشكل مستمر والدولة تعمل على تقوية الدينار، وخلال فترة وجيزة سيكون الدينار أقوى وسنشهد إنهيار السوق السوداء" على حد قوله.