ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 87% في مزاد المركزي العراقي

2023-11-30 14:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، بنسبة 87% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 189 مليون دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال مزاده، اليوم، لبيع وشراء الدولار الأمريكي 214 مليونا و 257 الفا 520 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 189 مليونا 247 الفا و520 دولارا مرتفعة بنسبة 87% ، عن المبيعات النقدية البالغة 25 مليونا و 10 الاف دولار .

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 7 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 21 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 85 شركة.