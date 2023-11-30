2023-11-30 14:50:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

قررت وزارة التربية، إلغاء قرار سابق لهيئة الرأي يتعلق بدوام الطلبة في الدراسة الصباحية والمسائية.

وذكرت وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ (29 تشرين الثاني 2023)، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزارة التربية/المديرية العامة للتقويم والامتحانات قررت إلغاء قرار هيئة الرأي المتضمن (دوام الطالب سنتين متتاليتين في الدراسة الصباحية الدوام سنتين فقط في الدراسة المسائية) والعمل على وفق المادة (56) من نظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة 1977 الذي يشير الى دوام الطالب سنة واحدة في الدراسة المسائية واعتبارا من العام الدراسي القادم 2024-2025".



