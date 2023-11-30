2023-11-30 15:02:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

وصف محمد جميل، مدرب حراس مرمى أمانة بغداد، دوري نجوم العراق للمحترفين في نسخته الأولى، بأنه الأفضل تنظيميا منذ انطلاقة البطولة، مطلع السبعينات وحتى الآن.

وذكر جميل الذي سبق له العمل مع عدة أندية بحرينية، أبرزها المحرق والبسيتين، علاوة على تنوع محطاته التدريبية مع الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، أن مركز حراسة المرمى بمنتخب العراق يحتاج إلى تدخل فني، مع خلق المنافسة بين الحراس الخبرة والشباب المتألقين بالدوري.

وتطرق جميل في حواره مع كووورة، إلى ملفات أخرى أبرزها آلية تطوير الحراس وحظوظ فريقه هذا الموسم، وتقييم عمل كاساس مع أسود الرافدين.

وجاء نص الحوار، كالتالي:

هل تعاني الكرة العراقية من تراجع مستوى حراس المرمى؟

- نعم، هناك تراجع فني ملحوظ هذه الفترة، على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية، وهذا الأمر يعود إلى ضعف الأساسيات للحراس.

- مشكلتنا في القاعدة والفئات العمرية والتأسيس الخاطئ، كما أن عدم وجود مدربين لحراس المرمى للفئات العمرية، يضاف لهذه الأسباب.

ومن يتحمل مسؤولية تراجع مستوى حراس المنتخب؟

- لاحظنا بعض الهفوات في المباريات الماضية لمنتخب العراق، وهذا المؤشر السلبي يتحمله مدرب حراس المرمى، لأنه لم يخلق المنافسة بين حراس الخبرة والشباب المتألقين بدوري نجوم العراق.

- الإبقاء على 3 حراس وهم من العناصر البارزة، دون تجديد أو إضافة اسم منافس، يجعل هذا المركز في تراجع فني.

- لدينا في الوقت الحالي الثلاثي الدولي "جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل"، لكن هناك عناصر أخرى تتألق وأبرزهم محمد حميد ومحمد صالح وحسن أحمد، علاوة على دولفان مهدي، وهؤلاء الحراس يجب منحهم فرصة المنافسة بالبطولات المقبلة.

وما تقييمك لعمل كاساس مع أسود الرافدين؟

- حقيقة، عمل كاساس ممتاز، نجح في صنع تؤليفة متجانسة من اللاعبين المحليين والمحترفين، وينجز خطواته بطريقة هادئة دون ضجيج إعلامي.

-كاساس أثبت نجاحه في كأس الخليج بالبصرة ونال اللقب، كذلك في المباريات الدولية القوية مع المنتخبات اللاتينية، وحتى في تصفيات مونديال 2026، تمكن من نيل الصدارة مؤقتا والفوز في مباراتين على إندونيسيا وفيتنام.

وهل بإمكان العراق أن ينافس على كأس آسيا؟

- المنتخب مع كاساس حصل على كل سبل الدعم الممكنة وأعتقد أن فرصة المنافسة ستكون كبيرة بوجود هذه الأسماء المميزة ممن تلعب داخل العراق أو مع الأندية الأوروبية.

كيف تصف النسخة الأولى من دوري نجوم العراق للمحترفين؟

- بصراحة ودون مبالغة، هذه النسخة هي الأفضل والأبرز منذ انطلاق الدوري في منتصف السبعينات وحتى الآن.

- شاهدنا الفرق الكبير في الملاعب وجدول المباريات ودخول تقنية الفيديو المساعد، وتنظيم دخول الجماهير، وآلية عمل المدربين مشروطة بالحصول على أعلى الشهادات، وهذا التطور يعود للعمل الاحترافي لاتحاد الكرة برئاسة عدنان درجال، والتنسيق مع رابطة الليجا الإسبانية.

ومن هم أقوى المرشحين لنيل لقب الدوري؟

- القوة الجوية من أبرز المرشحين لحصد لقب الدوري، بعد المستويات المرتفعة التي قدمها خلال الجولات الـ5 الماضية، علاوة على تنافس ومطاردة من الشرطة.

- النفط قدم مستويات كبيرة مع ظهور عناصر بارزة بقيادة باسم قاسم، وكذلك فريق أمانة بغداد ظهر بصورة جيدة ونتمنى الأفضل من ناحية النتائج بمرحلة الإياب، التي ستشهد التعاقد مع محترفين ومحليين على مستوى عالٍ.

كيف تقيم مستويات حراس أمانة بغداد حاليا؟

- قدم حراس مرمى فريقنا مستويات جيدة، وظهر الشباب منهم بصورة ملفتة وتحديدا الثنائي حسن عباس (حارس الأولمبي العراقي) وعلي عباس، إضافة إلى الحضور الجيد لحراس الخبرة "سجاد كاظم وعلاء خليفة".

المصدر: موقع كورة