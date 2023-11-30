لتحقيق 6 اهداف.. انطلاق المرحلة الاولى من عمليات حمرين شمال شرق ديالى

2023-11-30 15:31:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، انطلاق المرحلة الاولى من خطة عمليات حمرين شمال شرق محافظة ديالى.

وقال القيادي في الحشد صادق الحسيني في حديث لـ “بغداد اليوم"، إنه" ضمن استراتيجية تأمين المدن والمناطق المحررة ضمن قاطع حوض حمرين في ديالى بدأت قيادة محور الحشد الشعبي باعتماد خطة شاملة لتمشيط المناطق من خلال جهد قتالي مدعوم بمفارز استخبارية".

واضاف، أن" المرحلة الاولى من خطة عمليات حمرين انطلقت في مرتفعات الحفاير والمناطق القريبة منها"، لافتا الى أن" العملية تحمل 6 اهداف أبرزها تأمين محيط المناطق قبيل انتخابات 18 كانون الاول المقبل وتعزيز هاجس الاستقرار ودرء مخاطر الارهاب بشكل مباشر".

واشار الى أن" قيادة الحشد وضعت خطط لكل قواطع المسؤولية من ناحية تعقب خلايا (داعش) وتمشيط المناطق وفق رؤية امنية شاملة لا تستثني اي منطقة".

مع اقتراب موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الاول المقبل، شرعت قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي الى اعتماد استراتيجية شاملة لتأمين المدن والقصبات المحررة لخلق اجواء مستقرة تدفع الاهالي للمشاركة والادلاء باصواتهم دون اي قلق ومخاوف.

ويشارك الحشد الشعبي في 13 قاطعا ضمن محاور ديالى في خطة امن الانتخابات بالتنسيق مع قيادة عمليات المحافظة، كما سيعتمد الحشد مبدأ "خطوط النار" وهي استراتيجية ضغط مباشر من خلال العمليات الامنية والتمشيط بالعمق في محيط المدن والقصبات وفق معلومات استخبارية من اجل تأمين أكبر لكل المحاور دون استثناء، بحسب قيادي في الحشد الشعبي.