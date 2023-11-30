الاستخبارات التركية تقتل "هارون إيجيد" شمال العراق: كان يخطط لمهاجمة قواتنا

2023-11-30 15:40:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن جهاز الاستخبارات التركي، اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، تحييد عنصرا من تنظيم "بي كي كي" أثناء استعداده لمهاجمة مواقع القوات المسلحة التركية في شمال العراق.

وذكرت مصادر أمنية، أن "محمد أكين"، الملقب بـ "هارون إيجيد"، تلقى تدريبات على تنفيذ عمليات تخريبية على يد التنظيم الإرهابي في منطقة "آفاشين" شمال العراق.

وأشارت المصادر أن الإرهابي كان يستعد لشن هجمات ضد القوات المسلحة التركية، موضحةً أن المخابرات التركية تمكنت من تحييده بعملية استباقية على مخبئه في منطقة هاكورك بشمال العراق.

ويعد الإرهابي أكين من المطلوبين للقضاء التركي، كونه "عضوًا في تنظيم إرهابي مسلح" وفقاً لقرار صادر عن المحكمة الجنائية الثالثة في أضنة.

يذكر أن "بي كي كي" يتخذ من جبال قنديل شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

وتنظيم "بي كي كي" المصنّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعدّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم أطفال ونساء ورضّع في تركيا.





المصدر: الاناضول















