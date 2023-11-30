انسحاب فتاة نينوى من بطولة دوري السيدات والاتحاد يوضح الأسباب وثلاث مواجهات غدا

2023-11-30 15:44:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة النسوية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، انسحاب نادي فتاة نينوى من الدوري العراقي النسوي للسيدات بكرة القدم للساحات المكشوفة.

وقالت عضو اتحاد الكرة ، رئيسة اللجنة النسوية رشا طالب لوكالة شفق نيوز، ان سبب انسحاب نادي فتاة نينوى من البطولة جاء بعد رفض الاتحاد تأجيل مباراة فريق النادي في الدور الأول من الدوري النسوي.

واشارت الى ان الاتحاد يحرص على اقامة البطولة بشكل صحيح دون تأجيلات حتى لا يكون هنالك خلل في الجانب التنظيمي .

من جانب آخر تنطلق منافسات الدور الثاني لمنافسات دوري السيدات يوم غد الجمعة باقامة ثلاث مواجهات ، تقام المباراة الاولى في دهوك بين فريقي آل بدير وامانة بغداد، بينما يصيف ملعب نفط الشمال في كركوك مباراة نادي نفط الشمال وضيفه نادي فتاة بغداد، واخيرا يحتضن ملعب القوة الجوية مباراة فريقه نادي القوة الجوية وضيفه فريق نادي شهربان .

يشار الى ان فريق نفط الشمال توّج بلقب بطولة الدوري النسوي للساحات المكشوفة للموسم الماضي بعد فوزه في اللقاء الختامي على فريق فتاة نينوى بسبعة أهداف لهدف.