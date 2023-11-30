2023-11-30 15:52:21 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الصحة في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تسجيل 10 إصابات بفيروس "الإيدز" من بينها أربع حالات خلال العام الحالي.

وقال مسؤول قسم الأمراض المتنقلة في دائرة الصحة، سكفان حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "الإصابات الأربع التي تم تسجيلها خلال العام الحالي بينها نساء، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية الضرورية لعلاج المصابين دون أي تكلفة مالية".

وأضاف "بالنسبة لأسباب انتشار هذا المرض فإن أحد الأسباب الرئيسية هو ممارسة علاقات جنسية غير شرعية"، داعياً المواطنين إلى الابتعاد عن تلك العلاقات.

من جانبه، أوضح الطبيب المختص بالأمراض الفيروسية مؤيد الآغالي، للوكالة، أن "جميع الحالات المصابة هي من أهالي محافظة دهوك"، مؤكداً أن "جميع المصابين يظهرون استقراراً في حالتهم الصحية".

وأكد الآغالي أن "حكومة إقليم كوردستان تقوم بشراء الأدوية اللازمة لعلاج مرضى الإيدز بتكلفة تبلغ 40 مليون دينار كل ثلاثة أشهر".

يذكر أن محافظة دهوك نظمت عدة فعاليات وأنشطة في يوم مكافحة مرض "الإيدز" العالمي، الذي يصادف الأول من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام.