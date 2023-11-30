انخفاض جديد بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق نهاية الأسبوع

2023-11-30 16:36:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الخميس، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 155900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 156500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 156750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 154750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 156200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156100 دينار مقابل 100 دولار.