فوز نوروز والكرخ في دوري نجوم العراق

2023-11-30 16:54:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريقا نوروز والكرخ من الفوز على منافسيهما، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2023-2024.

وانطلقت المباراة عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في محافظتي السليمانية وواسط.

وفاز فريق نادي نوروز في ملعب السليمانية على ضيفه نادي كربلاء بنتيجة 3-0، وانتهى الشوط الأول بتقدم نوروز بهدف دون رد لكربلاء جاء عند الدقيقة 18 عن طريق مرتضى هديب.

وفي الشوط الثاني أضاف نوروز هدفه الثاني عن طريق المحترف إبراهيم غبادموسي في الدقيقة 50، وعاد نفس اللاعب ليسجل هدفاً ثالثاً لنوروز عند الدقيقة 82.

وفي المباراة الثانية فاز فريق نادي الكرخ على ضيفه فريق نادي دهوك بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على ملعب الكوت الأولمبي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الكرخ هدفه الوحيد في الدقيقة 66 برأسية المحترف بابكر جبريل، وهو أول هدف يدخل مرمى دهوك منذ انطلاق الدوري.